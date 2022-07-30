Також проводить активні заходи відновлення шляхів логістичного забезпечення.

Противник інтенсивно проводить повітряну розвідку на Південнобузькому напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Трудолюбівка, Осокорівка, Токареве, Кар’єрне, Іванівка, Лозове, Велике Артакове, Кобзарці, Шевченкове, Широке, Посад-Покровське, Українка, Партизанське, Миколаїв та Дніпровське. Завдав авіаударів поблизу Новогригорівки та Андріївки.

Проводить активні заходи відновлення шляхів логістичного забезпечення.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує вести розвідку та ізолювати район ведення бойових дій. Триває чергування носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр" в акваторії Чорного моря з метою нанесення ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 липня 2022 найактивніші бої з російськими окупантами тривають на Сході України. Загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху.

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