Українські військові чітко розуміють, що тактика обезголовлення підрозділів ворога блокує його наступальні можливості.

Російські воєначальники високого рангу фактично не довіряють молодшим офіцерам. Саме тому генерали досить часто беруть управління військами та підрозділами тактичного рівня на себе, стаючи пріоритетного ціллю українських воїнів.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"З одного боку, генералітет РФ має недовіру до молодших офіцерів, з іншого боку, ці молодші офіцери не мають ініціативи. Відповідно, російські воєначальники досить високого рангу, старші офіцери змушені брати управління військами та підрозділами тактичного рівня на себе. Безумовно, для українських снайперів, для підрозділів української артилерії такі посадовці є пріоритетною ціллю. Вони "працюють" по них та знищують. Тому що набагато простіше знищити одного воєначальника, який організовує військову операцію чи наступальні дії, ніж вибивати поодинці російських солдатів", - пояснив експерт.

Селезньов зазначив, що ліквідація старшого офіцера фактично обезголовлює підрозділи російської армії, збиває темп і напруженість наступу.

"Ми вже чули, що наші артилеристи відпрацювали високоточними снарядами, випущеними з американських гаубиць класу М777, по пункту управління та по вузлах зв'язку, за допомогою яких роздаються розпорядження і накази, та по пунктах, де містяться боєприпаси. Це абсолютно ефективні точкові удари, які створюють роздрай у наступальних діях російської окупаційної армії", - зазначив експерт.

Нагадаємо, на початку травня розвідка США повідомляли про 8-10 убитих російських генералів в Україні. Це приблизні дані, і з того часу їхня кількість встигла збільшитись.

У вівторок, 24 травня, стало відомо, що ЗСУ ліквідували генерал-майора Канамата Боташева, який виконував бойове завдання на літаку Су-25.

Згодом у Збройних силах України підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова. Чутки про його загибель ходили впродовж кількох днів.

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