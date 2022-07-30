Непричетність HIMARS легко довести, адже кожен постріл і ціль влучання надійно документуються.

У Центрі стратегічних комунікацій виділили 7 цілей, які переслідували військові РФ, знищуючи українських полонених в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Телеграмі.

"Заяви російської сторони про буцімто український обстріл барака системами M142 HIMARS і демонстрація уламків ракети, нібито знайдених на місці вбивства, є свідомою брехнею та фабрикуванням доказів", - ідеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що непричетність HIMARS легко довести, адже кожен постріл і ціль влучання надійно документуються. Точність ураження цілей HIMARS засвідчена успіхами Збройних сил України у знищенні тилових військових об’єктів росіян.

Є достатні підстави стверджувати, що вбивство військовополонених в Оленівці було умисним і завчасно запланованим російською стороною, що мало наступні сім цілей:

Дискредитацію політичного керівництва України фальшивими звинуваченнями у "злочинному наказі" та хибності політичного рішення про здачу в полон гарнізону "Азовсталі".

Дискредитацію ЗСУ фальшивими звинуваченнями у виконанні "злочинних наказів" або ж у професійній некомпетентності у визначенні й точності ураження цілей.

Дискредитацію західних постачань зброї для України.

Приховану страту військовослужбовців полку "Азов".

Знищення свідків та жертв катувань українських військовополонених.

Деморалізацію українського суспільства шокуючою новиною.

Підрив бойового духу ЗСУ і волі до спротиву (злочин вчинено одночасно з поширенням відео про садистську розправу над українським полоненим).

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вас також можуть зацікавити новини: