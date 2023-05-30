4 людини постраждали від осколкових поранень.

Росія в ніч на 30 травня 2023 року атакувала Київ та область. Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Телеграм-каналі повідомив, що надійшло вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.

"На жаль, маємо 4 потерпілих від осколкових поранень. Поліція фіксує кожен злочин армії Росії, за які, безумовно, буде відповідальність", - написав він.

Також Нєбитов опублікував серію фото, на яких видно наслідки пошкоджень унаслідок нічної атаки РФ на Київську область. Крім того, він наголосив, що пишається українськими силами ППО.

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Росія атакувала Київ та область у ніч на 30.05.2023

Російські окупанти в ніч на 30 травня завдали ударів по Києву, унаслідок влучання уламків горіла багатоповерхівка, є одна жертва та постраждалі.

Атака "Шахедами" була масованою та здійснювався з різних напрямів. Повітряна тривога тривала майже три години.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, силами української ППО знищено 29 ударних БпЛА із 31. Майже усі дрони уражені на підступах столиці та у небі Києва.

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