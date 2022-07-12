Підготовка до приєднання захоплених земель ведеться на всіх рівнях.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія не змогла окупувати всю Україну і тому готується до приєднання вже захоплених земель.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону єдиних новин.

За словами Скибицького, влада Кремля готується до приєднання окупованих територій в політичному, економічному і територіальному плані. Як все відбуватиметься - стане видніше ближче до осені, адже 11 вересня у РФ пройде єдиний день голосування.

"Стратегічна мета Росії щодо повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, пов'язані з можливою інтеграцією", - додав представник розвідки.

Він зазначив, що ті заходи, які Росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів. Крім цього, в самій РФ готуються законодавчі ініціативи, які повинні спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції або приєднання території.

Нагадаємо, раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай спрогнозував, як Путін може використовувати контрнаступ ЗСУ на захоплені території для оголошення війни Україні.

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