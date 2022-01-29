У контексті цього, в Кремлі черговий раз заговорили про "захист російськомовного населення".

У Росії кличуть до служби в армії людей з окупованих територій України - так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький, Ростовський облвійськкомат прийме та поставить на облік усіх охочих, і це, мовляв, добровільно, пише ТАСС.

Наголошується, що ця пропозиція стосується так званих "громадян Росії". Однак, зазначимо, більшість українців на окупованих територіях мають російські паспорти.

Читайте такожРФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових - РезніковВодолацький додав, що у разі призову ці громадяни проходитимуть службу в Росії.

У контексті цього, в Кремлі черговий раз заговорили про "забезпечення безпеки та захисту російськомовного населення". Попри восьмий рік російської окупації на сході України, Водолацький цинічно заявив, що жителів Донбасу нібито непокоїть "перспектива вторгнення ЗСУ".

Зазначимо, що в анексованому Криму українців теж регулярно призивають до російської армії, що зухвало порушує міжнародне право. У МЗС висловлюють рішучий протест.

Визнання "ЛДНР" Росією: що відомо

Раніше Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін висловив сумнів, що РФ зможе визнати "ЛДНР".

У Кремлі спочатку заявили, що не бачили проекту документа, але незабаром додали, що не коментуватимуть його до прийняття рішення Держдумою.

21 січня стало відомо, що в Держдумі дали "зелене світло" процедурі визнання "ЛДНР". Наступного тижня у РФ обговорять ініціативу комуністів про визнання окупованих районів Донбасу - так званих "ДНР" та "ЛНР".

В МЗС України вже відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання "ЛДНР" незалежними.

"За аналізом інформації, яку ми зараз маємо, ця ініціатива внесена спеціально як частина розхитування. Поки наміри якогось швидко приймати це рішення, і визнавати "ДНР" і "ЛНР" в Росії ми не бачимо. Це частина великої гри з розхитування ситуації", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив відмову Москви від визнання "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", посилаючись на Мінські угоди.

Разом з тим, партія Путіна запропонувала офіційно постачати зброю бойовикам "ЛДНР".