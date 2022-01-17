Західні розвіддані підтверджують наміри Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

Кремль натякає, що може розмістити ядерну зброю біля України.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Журналісти зауважили збіг заяв Путіна про "червоні лінії", перетин яких нібито загрожує нацбезпеці країни, і оприлюднення даних американської розвідки про імовірність розгортання Росією нової ядерної зброї, включаючи гіперзвукові ракети.

Сам глава Кремля, пишуть автори в публікації, не приховував, що спробує розмістити гіперзвукові ракети підводного базування у безпосередній близькості від Вашингтону.

Читайте такожНа Донбасі російські найманці обстріляли безпілотник ОБСЄПутін нібито переймається, що США "вдарять" по РФ з території України. "Він дав зрозуміти, що Росія може зробити те ж", - пишуть журналісти.

Своєю чергою, високопоставлений російський дипломат у Женеві казав, що Москва готова розмістити "невизначені" системи озброєння у "невизначених" місцях.

"Російські офіційні особи в останні дні знову натякнули на розгортання нових ракет, а американські офіційні особи повторили, що не бачать ніяких кроків у цьому напрямку. Проте будь-які спроби розмістити зброю неподалік американських міст створять умови, схожі на кризу 1962 року, коли світ був найближче до обміну ядерними ударами", - йдеться у матеріалі.

Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

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