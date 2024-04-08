Вона розташована за 10 кілометрів до кордону з Росією.

Перша лінія нових укріплень Збройних сил України під Харковом проходить за 10 км від кордону РФ.

Як повідомляє заступник головного редактора німецького видання BILD Пауль Ронцхаймер, який побував на будівництві нової оборонної лінії ЗСУ за 100 км від Харкова, шлях туди зайняв чотири години ґрунтовою дорогою. Очікується, що ЗС РФ можуть перейти там у наступ у найближчі тижні чи місяці.

Перша лінія траншей проходить всього за 10 км від держкордону. Будівельники працюють лопатами без спецтехніки. Вони розповіли, що знаходяться під постійним російським вогнем, у тому числі плануючими авіабомбами.

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"Я виходжу з того, що можливий наступ спочатку йтиме через Краматорськ. Якщо так, то шлях російських військ до Харкова був би відкритий. Але навіть якщо нового наземного наступу не буде, метою Путіна можуть стати обстріли Харкова для підготовки до штурму. Зробити з нього новий Маріуполь та змусити людей тікати. Харків має для Росії високу стратегічну та символічну цінність", - сказав BILD Карло Масала, професор Університету бундесверу в Мюнхені.

Наступ РФ - прогнози аналітиків

Після слів Зеленського про ймовірний масштабний наступ РФ, перспективи ворога стали активно обговорювати українські експерти та аналітики. Зокрема, полковник запасу ЗСУ Петро Черник говорив: жодних передумов хвилюватися немає. Після захоплення Авдіївки війська РФ фактично зупинилися. На думку Черника, поки що Росія не показала глибоких проривів оборони ЗСУ або ж суттєвого стягування сил на фронт.

Водночас військовий експерт Олексій Мельник у квітні висловив протилежну думку. "На одній із ділянок буде... спроба прориву", - сказав він українським ЗМІ.

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