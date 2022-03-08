Кількість російських полонених величезна, зазначив радник очільника МВС.

Війна України з Росією стала першою в історії людства, коли армія однієї зі сторін відмовляється забирати своїх покійних.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.

"Це перша війна за історію людства, коли армія відмовляється забирати свої покійних. Ніколи досі в історії людства нічого подібного не було", - сказав він.

Денисенко зазначив, що кількість російських полонених величезна. За його словами, "стабільно велика кількість тих, хто здається в полон".

Він додав, що частину з них поки що тільки тримає переляк за те, що їх потім в Росії "будуть судити за цю справу".

"Кількість полонених насправді величезна", - наголосив Денисенко.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків і Маріуполь.

На початку березня "Укрзалізниця" надала ЗСУ 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення тіл вбитих російських окупантів, а пізніше відкликала їх, оскільки загиблих ніхто не забирає.

За даними Генштабу Збройних сил України, станом на 8 березня втрати ворога склали майже 12 тисяч осіб.

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