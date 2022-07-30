Росіяни здійснили цей злочин від безкарності, вважають в "Азові".

Тимчасовий виконувач обов’язків командира полку "Азов" майор Микита Надточій ("Раз-Два") записав відеозвернення щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Ролик опублікований на сторінках "Азову" в соцмережах.

Надточій наголосив, що росіяни добу брехали про українську армію, а потім - підтвердили свій злочин в Оленівці заявою посольства Росії у Великобританії про необхідність стратити "азовців".

"Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей злочин, що в домі повішаного про мотузку не говорять", - сказав він.

Перейшовши на російську мову, Надточій звернувся до російського диктатора.

"Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все как вы любите - со всеми справками и печатями, по решению международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена", - сказав він.

Т.в.о. командира полку наголосив на невідворотності покарання для осіб, що причетні до цього жахливого злочину.

"Ми розцінюємо удар по Оленівці як акт публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності, навіть за порушення законів, правил і звичаїв ведення війни. Тому ми, "Азов", Україна та весь цивілізований світ мусимо дати відсіч, щоб Росія запам’ятала раз і назавжди. Ми вже з’ясовуємо імена виконавців та організаторів страти наших полонених. Ми маємо попередню інформацію, але поки не хочемо її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не перебували - на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання", - сказав він.

Резюмуючи, Надточій наголосив: "Росія думала, що вбила "Азов", стратила. "Азов" тепер вся країна. Кожен українець буде мститися за кожного нашого замученого і загиблого побратима".

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Збройні Сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Згодом було висунуто версію, що будівлю колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, могли підірвати зсередини.

ГУР МО сповістило, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

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