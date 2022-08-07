У зовнішньополітичному відомстві підкреслили наслідки безкарності Росії після нападу і окупації частини території Грузії.

Російська Федерація має деокупувати частину територій Грузії та України, а російські військові злочинці понести найсуворішу відповідальність.

Про це заявило Міністерство закордонних справ України з нагоди 14-ї річниці збройної агресії РФ проти Грузії.

"7 серпня виповнюється 14 років з початку збройної агресії РФ проти Грузії. Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію і Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях", - йдеться в заяві.

Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У МЗС підкреслили, що, не отримавши належної реакції світової спільноти на агресію проти Грузії, у 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні – окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року почала повномасштабну війну проти України.

"Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародного співтовариства, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію", - підкреслили в МЗС.

"Росія має деокупувати частину територій Грузії та України, а російські військові злочинці понести сувору відповідальність", - додали в зовнішньополітичному відомстві.

Ситуація в Грузії:

Південна Осетія та Абхазія непідконтрольні уряду Грузії з 1991 і 1992 року відповідно. В результаті російсько-грузинської п'ятиденної війни 2008 року Росія завершила окупацію Абхазії та Південної Осетії й визнала утворення на цих територіях самопроголошених "республік".

Уряд у Тбілісі у відповідь розірвав дипломатичні відносини з Москвою, а Південну Осетію та Абхазію оголосив "окупованими територіями".

В ООН ці райони вважають невід'ємною частиною Грузії.

5 липня 2010 держсекретар США Хілларі Клінтон заявила про те, що США ніколи не погодяться з окупацією Грузії Росією.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило проведення Росією т.зв. "президентських виборів" на окупованій території Цхінвальського регіону / Південної Осетії в Грузії 10 квітня 2022 року.

18 липня 2022 року в Грузії заговорили про введення віз для громадян Росії.

26 липня 2022 року президент Грузії звинуватила РФ у анексії частини Абхазії та зажадала від світу реакції.

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