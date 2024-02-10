РФ це зробила у відповідь на "аналогічний крок України".

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють про те, що влада Москви розірвала договір оренди з посольством України.

"За інформацією, яка дійшла до нас, договір оренди з посольством України нібито вже розірвано, але, зважаючи на перенасиченість інформаційного простору українським порядком денним, на цьому не акцентували увагу", – повідомило джерело росЗМІ.

Таке рішення пояснили "відповіддю на аналогічні дії київської влади": "Чинний у дипломатії принцип взаємності передбачає дзеркальну відповідь на такого роду дії. Тобто МЗС Росії або московська влада мали б його розірвати".

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Посольство РФ у Києві: що відомо

Російське посольство в Києві було розташоване на проспект Повітряних сил України (раніше – Повітрофлотський проспект). З 2016 року по 23 лютого 2022 року посольство працювало без посла. Будівлю посольства РФ в Україні закрили за два дні до початку повномасштабного вторгнення.

Навесні минулого року влада Києва заявила про рішення розірвати договір земельної оренди з посольством Росії.

Тоді в РФ заявили, що "можуть відповісти дзеркально". Тоді вони також заявили, що в разі розірвання договору, будівля посольства і надалі буде належати Росії.

Згодом будівлю колишнього посольства запропонували перетворити на єдиний в світі музей, який розповість правду про історію Росії.

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