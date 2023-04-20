При цьому неназване джерело переконує, що сповіщень про розірвання договору оренди наразі немає.

У Москві поки що неофіційно прокоментували рішення Київради відібрати землю у посольства Росії. Зазначається, що договорів про оренду землі можна розірвати, повідомивши про це російську сторону. Поки що сповіщень не було.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости" з посиланням на інформоване джерело в Москві, якщо Україна повідомить РФ про розірвання договору про оренду землі посольства у Києві, мерія Москви зможе відповісти дзеркально. Водночас джерело запевняє, що договір оренди землі не стосується будівлі посольства та споруд, які на ній знаходяться – вони нібито є власністю Москви.

"Якщо ж Київ вирішить націоналізувати будівлю посольства РФ, то автоматично втратить право власності на нерухомість у Росії", - заявило джерело.

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У посольства РФ заберуть землю в Києві

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада має намір розірвати договір земельної оренди з посольством Росії.

Згодом мер повідомив, що Київрада остаточно розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора, а також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави.

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