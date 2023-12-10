Міністр закордонних справ РФ вважає, що Захід веде проти Росії "гібридну війну".

Росія стала сильнішою в результаті "конфлікту" в Україні - так само, як вона отримала перемогу над Гітлером і Наполеоном. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Sky News.

Зокрема, він заявив, що "гібридна війна", яку Захід нібито веде проти Росії, базується на "культурі знищення", і "500-річне панування Заходу над світом" добігає кінця. При цьому, за словами Лаврова, який перебуває під санкціями Великобританії та ЄС, Захід намагається виснажити Росію в Україні.

"Українці повинні визнати, наскільки глибоко вони в ямі, куди їх заклали американці", — сказав голова МЗС РФ.

На запитання, які шанси дипломатії досягти припинення вогню чи миру, він сказав: "Треба буде телефонувати пану Зеленському, тому що він півтора року тому підписав указ про заборону будь-яких переговорів з Путіним".

Також Лавров зазначив, що Росія стала сильнішою завдяки конфлікту в Україні, так само, як вона стала сильнішою, перемігши Наполеона та Гітлера в минулому.

Війна Росія проти України - останні новини

Росіяни знизили активність на фронті. Загалом втрати російських окупантів за листопад склали близько 11 тисяч військовослужбовців знищеними та пораненими. Також знищено понад 1100 одиниць військової техніки, серед яких знищено або ушкоджено 128 танків, 208 ББМ та 259 гармат та мінометів різних калібрів.

Раніше УНІАН писав, що погодні умови сповільнюють інтенсивність бойових дій в Україні - такими є дані американського Інституту вивчення війни.

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