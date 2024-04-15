Про це угрупування вперше згадали у зведенні міноборони країни-окупанта.

Росія створила нове угрупування військ. Воно вже виконує бойові завдання на одному з оперативних напрямків.

Йдеться про угрупування військ "Сєвєр", про яке вперше згадали у зведенні міноборони РФ 14 квітня. Це угрупування окупантів діє на Бєлгородському напрямку.

Як повідомляє "Інформаційний спротив", угрупування "Сєвєр" створили на базі колишнього угрупування прикриття кордону (УВ "Брянськ", УВ "Курськ" та УВ "Бєлгород"). Ним керує генерал-полковник А.Лапин.

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На даний момент, до складу УВ "Сєвер" передано:

11-й армійський корпус (АК), без 7-го окремого мотострілецького полку;

138-а окрема мотострілецька бригада (омсбр) зі складу 6-ї загальновійськової армії.

Ймовірно, до складу УВ "Сєвер" також увійдуть визначені формування зі складу 44-го АК, скоріш за все й 25-та омсбр.

Орієнтовно, УВ "Сєвер" буде нараховувати:

до 46-48 тисяч особового складу;

350-360 танків;

до 860 бойових броньованих машин (ББМ);

940-950 артилерійських систем (АС), починаючи з калібру 100-мм й включно із 120-мм мінометами;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) 110-120 одиниць;

до 4-6 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Ситуація в Бєлгородській області

Як писав УНІАН, під час березневого рейду РДК і "Легіону Свобода Росії" в прикордонні райони Бєлгородської області російська армія активно застосовувала важку артилерію та авіацію. У результаті було повністю знищено російське село Козинка.

Але і після завершення рейду російська авіація продовжує закидати Бєлгородську область авіабомбами. Але тепер уже не цілеспрямовано, а внаслідок технічних збоїв.

У прикордонних населених пунктах Бєлгородської області, звідки були евакуйовані місцеві жителі, процвітає мародерство. До цього, ймовірно, причетні російські військові.

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