Росія весь день готує новий удар по Києву, - монітори

Аналітики зауважили, що такої активної розвідки над столицею вже давно не було.

Росія весь день готує удар по Києву, про це говорить те, що такої активної розвідки в столиці давно не було.

Моніторингові канали зазначили, що росіяни можуть задіяти для удару до 800 повітряних цілей. Зокрема, зафіксовано, що основні пускові майданчики для "Шахедів" активні. Ворог може запустити до 700 одиниць з різних напрямків, передає Луганщина оперативна.

Крім цього, біля кордону зосереджено до 30 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тобто можливі пуски балістичних ракет "Іскандер-М / KN-23" та крилатих "Іскандер-К".

На аеродромі "Саваслейка" підготовлені до 8 МіГ-31К, потенційно до 8 ракет "Кинджал". А у Чорному морі - до 3 ракетоносіїв, можливий залп до 20 "Калібрів".

"Протягом дня ворог активно веде повітряну розвідку над Києвом, знімає всі критичні об’єкти столиці - ТЕЦ, ГЕС, а також запускає по місту реактивні БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Монітори повідомляють, що дрон із камерою кружляє біля Києва вже 40 хвилин, майже повністю обійшовши місто по периметру. З боку Чернігівської області на столицю і область рухається ще група з кількох дронів.

Аналітики припускають, що росіяни планують спричинити енергетичну катастрофу не лише в Києві, а й в інших регіонах, а столицю будуть намагатися добити.

Удари по Києву

Як повідомляв УНІАН, 9 січня РФ завдала масованого удару по Києву і області. В основному ворог бив по енергооб'єктах, через що в столиці почалися проблеми з опаленням багатоповерхівок та світлом. Це негативно відобразилося на роботі метрополітену та комунального електротранспорту.

Повідомлялося, що тоді в Києві залишилися без теплопостачання 6 тис. багатоповерхівок. В будинках без опалення подекуди температура опустилася до 0°C.

