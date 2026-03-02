За ухилення від мобілізації пропонують встановити обмеження: в Раді розкрили деталі

Депутат зауважив, що наразі негативних наслідків для тих, хто ухиляється від мобілізації немає, що недопустимо в воюючій країні.

В країні, яка веде війну з агресором, неприпустимо, щоб до порушників правил військового обліку застосовували менші обмеження, ніж до боржників зі сплати аліментів, висловив думку народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю YouTube-каналу Times of Ukraine.

Веніславський нагадав, що коли людина не виконує свого цивільного обов’язку з виховання дітей, тоді такій людині, наприклад, можуть арештувати рахунки.

"Коли громадянин України не виконує своїх обов’язків, ухиляється від оновлення, актуалізації військово-облікових даних, чи не з’являється за викликом до територіального центру комплектування соціальної підтримки, і таких негативних наслідків немає, то це в воюючій країні точно неприпустима ситуація", - вважає він.

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки пояснив, що в процесі оновлення законодавства, яке пов’язане з виконанням обов’язків захисту вітчизни, запровадження таких обмежень для ухилянтів буде розглядатися у Верховній Раді.

"Це питання, яке буде обговорюватися, а за результатами обговорення подивимося, як ухвалити рішення", - додав нардеп.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що для всіх українських військових готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту. За словами Паліси, такі нововведення розроблені для переходу країни на контрактну армію. Він уточнив, що такі контракти зможуть підписати навіть ті, хто вже мобілізований. Чинний міністр оборони Михайло Федоров взяв час на доопрацювання цього документа і, за словами Паліси, скоро очікується новий законопроект.

Також ми писали, що соціолог, керівник групи "Рейтинг" Олексій Антипович зазначив, що питання мобілізації розколює суспільство. Експерт пояснив, що є чоловіки, які воюють та є ті, хто не виходить з дому. Тому Антипович вважає, що потрібно міняти підходи. Він навів дані, що старше покоління переважно підтримує мобілізацію, тоді як молодь частіше оцінює її негативно, вважаючи надмірною або неправомірною за способом реалізації. Експерт зауважив, що критика здебільшого стосується не самої необхідності мобілізації, а деяких випадків її проведення, так званої "бусифікації".

