Сєвєродонецьк знаходиться в тимчасовій окупації і присутність російських військових навколо околиць міста не зменшується.

Очільник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі інформаційного телемарафону прокоментував питання ведучого про поширення інформації в деяких російські пабліках, що нібито для підсилення оборони Бєлгородської області ворог виводить війська з деяких окупованих населених пунктів на Луганщині, зокрема, Сєвєродонецька.

"Насправді таку інформацію в пабліках вони публікують, але якихось суттєвих змін навколо Сєвєродонецька не відбувається. Трохи радісні надходять новини, там якісь прильоти по Рубіжному–це найближче містечко до Сєвєродонецька. Але, разом з тим, ситуація в місті не змінюється. Фактично воно знаходиться в окупації і навколо, як відмічалась присутність військових навколо околиць міста, так вона і відмічається", - акцентував Стрюк.

Він зазначив, щодо особливостей розташування Сєвєродонецька. "Місто ніби і тилове для окупантів і разом з тим, географічно розташовано таким чином, що якщо проводиться якесь пересування, то воно об’їжджає навколо Сєвєродонецька. Враховуючи, що місто (російські окупанти-УНІАН) намагаються показувати як осередок "відновлення" того фейкового, то спочатку окупації воно не було містом накопичення саме військ загарбників", - додав Стрюк.

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За інформацією очільника Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка, окупанти зайняли майже всю місцевість довкола Сєвєродонецька на Луганщині. Він розповів, що загарбники базуються на околицях міста - оселяються в лісах та садових товариствах, а у самому тимчасово окупованому Сєверодонецьку Луганської області не спостерігається скупчення російських військ.

Прорив Бєлгородської області і російська ІПСО - що відомо

Російські добровольці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" від початку тижня, 21 травня провели "рейд" у Грайворонський район Бєлгородської області. В українській розвідці зазначали, що такий прорив кордону РФ добровольцями є "спецоперацією" самих росіян.

24 травня речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляв, що російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині і не може чітко пояснити певні ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії. Він зазначав, що у ГУР є інформація про перекидання окупантів з України після "рейдів" під Бєлгородом, але ця інформація щодо руху окупантів перевіряється.

Також повідомлялося, що останніми днями російські окупанти неодноразово поширювали фейкові повідомлення про ситуацію в Бахмуті та про нібито загибель українських командувачів. Зокрема, як зазначала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, мова йшла про командувача Сил тероборони Ігоря Танцюру, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У Міноборони України спростували ці російські фейкові повідомлення та пояснили, що ворог поширює таку інформацію, щоб деморалізувати українських військових.

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