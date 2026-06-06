Росіяни атакували два цивільні рятувальні судна України, є постраждалі (фото)

Атака сталася в межах українського морського коридору.

Російський агресор атакував два цивільні пошуково-рятувальні судна в Чорному морі, грубо порушивши норми міжнародного права. Про це у своєму фейсбук повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. На жаль, є постраждалі. Триває евакуація катерами Військово-Морських Сил ЗСУ", - написав він.

Міністр зауважив, що малі берегові пошуково-рятувальні судна перебувають під спеціальним захистом відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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Як повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ, обидва судна відповідно до норм міжнародного права мали відповідний колір та позначки SAR, що є абревіатурою від Search and Rescue - Пошук і Порятунок.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти намагаються скопіювати українську тактику ударів по логістиці. Зокрема почали бити по автомобілях на трасі Харків - Суми.

Також ми розповідали, що російські окупанти відчайдушно намагаються тиснути на Лиманському напрямку, прагнучи підібратися до Слов'янсько-Краматорської агломерації.

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