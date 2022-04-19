Провокаційна заява була випущена Росією на тлі початку нової фази війни у східному регіоні України.

Російська пропаганда запустила черговий фейк заради провокації про нібито обстріли сіл Бєлгородської області українськими силами.

Заяви губернатора області опублікував ряд наближених до ФСБ РФ Telegram-каналів.

Стверджують, що нібито під обстріл ЗСУ потрапило село Головчино Грайворонського району Бєлгородської області.

В результаті обстрілу, каже губернатор області, постраждала місцева мешканка. Їй зараз надають медичну допомогу.

Провокаційна заява була випущена Росією на тлі початку нової фази війни у східному регіоні України.

Нова фаза війни

Після невдалого наступу з півдня Білорусі на Київщину, Сумщину й Чернігівщину розгромлені війська ворога були змушені відступати до початкових позицій і перегруповуватися.

Основні зусилля РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

Паралельно триває блокада й обстріли Маріуполя, а також завдання Росією ракетних ударів по інших містах.

18 квітня стало відомо про початок нової фази війни. Майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону.

Напередодні цієї фази українське керівництво закликало європейських партнерів і США забезпечити ЗСУ негайним важким наступальним озброєнням, необхідним не тільки для ефективної оборони вільних територій, а звільнення районів, що були окуповані Росією з 24 лютого.

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