Попередньо здійснено пуски крилатих ракет Х-101/55СМ в районі Енгельса.

Російські окупанти запустили по Україні близько 130 дронів-камікадзе "Шахед" з шести локацій. Про повідомляють моніторингові канали. Також попередньо здійснено пуски крилатих ракет Х-101/55СМ в районі Енгельса.

Оновлено 01:50. Основні три напрямки руху ударних БпЛА противника:

Північ Київщини - цент Житомирщини курсом на Хмельниччину.

Схід Чернігівщини - схід Київщини - південь Київщини (північ Черкащини) - північ Вінниччини курсом на Хмельниччину.

Південь Вінниччини курсом на Хмельниччину.

Оновлено 01:32. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у Голосіївському районі столиці.

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Оновлено 01:12. У Повітряних силах попередили про велике скупчення БпЛА на: Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Вінниччині, на сході Житомирщини, на заході Сумщини та півночі Одещини.

"Ударні безпілотники здійснюють хаотичне переміщення в повітряному просторі даних регіонів", - додали там.

Оновлено 00:50. У Черкасах та на околицях міста було чутно вибухи, інформують кореспонденти "Суспільного".

У Повітряних силах повідомили про напрямки руху ворожих дронів.

"БпЛА на Сумщині курсом на південно-західний напрямок. Велике скупчення БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини курсом на південно-західний напрямок, основний вектор руху Київщина. БпЛА на Київщини курсом на південно-західний напрямок. БпЛА на Полтавщині курсом на північно-західний напрямок, на Черкащину. Полтава - загроза застосування ударних БпЛА. БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину. БпЛА на Миколаївщині курсом на північно-західний напрямок. БпЛА на Кіровоградщині курсом на Черкащину. Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кіровоградщину", - написали там.

Удари РФ по Україні

Вранці 11 липня російські окупанти завдали дронового удару по Одесі. "Шахеди" фіксувалися в різних районах міста – в середмісті, над морським портом, на Черемушках тощо, та в передмісті. За даними мерії, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Відомо було про 8 постраждалих, у стайні поранені коні, одна тварина загинула.

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