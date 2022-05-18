За оцінками тимчасової повіреної, зараз ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю немає.

США в даний час не бачать ядерної загрози для України з боку Росії.

Про це заявила в інтерв'ю 24 каналу тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін.

Вона нагадала, що американський президент Джо Байден раніше неодноразово попереджав країну-агресора про серйозні наслідки у разі застосування ядерної або хімічної зброї.

"Ми сподіваємося, що Росія не зважиться на цей крок. На даному етапі ми не спостерігаємо жодних ознак того, що Росія готова до застосування цієї зброї. І сподіваємося, що так буде і далі", - зазначила дипломат.

Квін також нагадала, що США не мають наміру відправляти в Україну своїх військових.

Ядерні загрози РФ

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю. Пізніше він знову не виключив таку можливість, однак у МЗС РФ заявили, що ядерну зброю використовувати не будуть.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.