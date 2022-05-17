Київ воює проти ворога, який "не дотримується жодних правил ведення війни", тому має бути готовий до різних ситуацій, зазначив головний державний санітарний лікар.

В Україні підготувалися до хімічної, радіаційної та біологічної загрози через Російську Федерацію.

В кожному регіоні нашої країни створено мобільні бригади, які займаються біологічним, хімічним та радіаційним моніторингом і мають оперативно реагувати під час виникнення різних надзвичайних ситуацій, публікує відомості головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна Міністерство охорони здоров’я.

Кузін зазначив, що Україна має бути готова до різних ситуацій, оскільки воює проти ворога, який "не дотримується жодних правил ведення війни".

"…Саме тому ми маємо бути готові реагувати на ситуації будь-якого характеру та постійно слідкувати, чи в нормі показники навколишнього середовища. Для цього і працюють створені на рівні Центрів контролю та профілактики захворювань мобільні бригади", - зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Вороги спочатку скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей, зокрема, у Києві, Чернігові, Харкові, Херсоні, Одесі, Дніпрі, Сумах, Львові та Маріуполі.

11 квітня полк "Азов" повідомив, що в Маріуполі окупанти проти цивільних та військових застосували хімзброю, були постраждалі.

У РФ поширювали фейки про "біологічну зброю" в Україні, а також не раз погрожували застосування ядерної зброї.

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