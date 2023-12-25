Також окупанти похвалилися "знищенням" комплексу Patriot в районі порту в Одесі.

Російські Z-пабліки "креативно" відреагували на збиття на Маріупольському напрямку Су-34 окупаційних військ. У РФ стверждують, що знищили в Україні кілька літаків F-16.

Схоже, той факт, що цих винищувачів ще немає в Україні, а Нідерланди нещодавно оголосили про підготовку їх до передачі, російських пропагандистів сильно не хвилював. Примітно, що вони навіть не спромоглися домовитися про кількість "знищених" в Україні літаків.

Так, в одному з каналів пишуть про три знищених винищувачі F-16. Усі – в Одесі.

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Згодом ставки вирішили підвищити. Росіяни заявили про чотири знищених винищувачі. Мовляв, російський Су-34 було збито літаком F-16, а Су-30 "помстився".

Проте на цьому фантазія пропагандистів не зупинилася. В одному з Z-пабліків заявили про пʼять знищених F-16. Сталося це нібито на аеродромі "Шкільний" (Одеса), а знищили літаки російські дрони "Герань", як в РФ називають "Шахеди". На рахунок цих БпЛА також записали "знищення" комплексу Patriot в районі порту в Одесі.

Ще в одному пропагандистському каналі заявили, що "підбитих" літаків F-16 було 6:

Як РФ "знищує" техніку в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія постійно завищує кількість знищеної української техніки. На росТБ заявляли, що в перші дні війни знищили ледь не всю ППО та авіацію ЗСУ.

У січні 2023 року у Шойгу відзвітували про знищення одразу чотирьох БМП Bradley. Примітно, що на той момент їх навіть не було в Україні. Передачу перших Bradley у Пентагоні підтвердили тільки в квітні.

У травні 2023 року в Міноборони РФ заявили, що під час атаки по Києву "Кинджалом" нібито було знищено пʼять пускових установок комплексу Patriot.

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