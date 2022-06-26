Також росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі.

Керівництво установ та організацій Гомельської області Білорусі попереджені про ймовірність повернення підрозділів збройних сил РФ на територію країни.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

За даними ГУР, одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційна мета - проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО.

"Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі", - зазначили в розвідці.

Також, за даними ГУР, з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. "Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт", - повідомили в українській розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня в ГУР заявили, що армія Білорусі не зможе наступати на Україну без допомоги Росії, але Кремль тримає у резерві третину своїх батальйонних тактичних груп. Водночас формування ударного угруповання, з огляду на досвід березня-квітня, займе 3-4 тижні, з яких 2-3 знадобиться на повернення підрозділів армії РФ до Білорусі.

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