З початку доби на Покровсько-Курахівському напрямку Сили оборони вже ліквідували 41 загарбника.

Російсько-українська війна триває, й ворог не припиняє спроб просунутися на Покровсько-Курахівському напрямку.

Про це повідомив в ефірі телемарафону офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький. "Обстановка продовжує бути гарячою та важкою. Але вона стабільна. Ми не даємо ворогу просунутися. І на сьогодні його наміри пригальмовані. Та активність, яка була - ті просування, точно можемо сказати, що гарненько дали по зубах і продовжуємо їх виснажувати. Протягом минулої доби вдалося ліквідувати 76 окупантів на нашій ділянці фронту", - сказав Цехоцький.

Він також додав, що з початку доби окупанти вже провели чотири штурми на цьому напрямку. А Силам оборони вдалося ліквідувати 41 російського загарбника. Він також розповів про тактику ворога на цьому напрямку.

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"В основному це піхотні групи. Чисельність їхня різна. Є малі, є й більші - 10-15 осіб. Вони постійно йдуть хвиля за хвилею. І враховуючи, що місцевість дозволяє їм ховатися, - ми вимушені більше часу витрачати для того, що виколупати їх з дірок, підвалів тощо. Все традиційно - нового нічого придумати не можуть", - заявив Цехоцький.

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На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Курська операція ЗСУ вплинула на весь театр воєнних дій і буде визначати наступальні й оборонні можливості окупаційної армії навіть після завершення штурмів Покровська.

Тим часом у Донецькій області російські окупанти намагаються подолати канал Сіверський Донець-Донбас, який є оборонним рубежем українських воїнів. Водночас супротивник не має планів робити плацдарм по каналу, поділився думкою пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

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