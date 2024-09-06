Супротивник у Донецькій області намагається пройти оборонний рубіж українських воїнів, поділився пресофіцер 26-ї артилерійської бригади.

У Донецькій області російські окупанти намагаються подолати канал Сіверський Донець-Донбас, який є оборонним рубежем українських воїнів.

Супротивник не має планів робити плацдарм по каналу, поділився думкою пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі "Київ24".

"…на сьогодні це наш оборонний рубіж, який ворог дійсно намагається пройти, подолати. Я б так сказав, що плацдарм по каналу зробити він би не хотів, він би хотів взагалі перетнути канал і намагатися рухатися далі", - зазначив він.

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Росіяни тривалий час активно намагалися рухатися вперед на низці напрямків на Донбасі. Аналітик з війни в Україні в Європейській раді з міжнародних відносин Густав Грессель повідомив, що ситуація змінилася після того, як українські воїни почали звільняти територію Курської области РФ. За його словами, після початку боїв на Курщині операції росіян зосереджені виключно в районі міста Покровськ Донецької області. Експерт зазначив, що супротивники "ніби заморожують інші фронти".

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN, яке було опубліковане 5 вересня, розповів, що наші бійці змогли зупинити просування окупантів до цього міста.

Довідка УНІАН. Канал Сіверський Донець - Донба́с побудували наприкінці 50-х років минулого століття у Донецькій області. Це унікальна гідравлічна споруда, якою сполучено річку Сіверський Донець з витоком річки Кальміус. Довжина каналу становить 133,4 кілометра.

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