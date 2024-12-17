В ОТУ "Хортиця" зазначають, що зміна командування ворогу нічого не дала.

Нове російське командування на Сіверському напрямку хотіло після невдач попередників продемонструвати активність і результати, але все для окупантів закінчилося погано. Про це сказала речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що вже третій день точаться бої на Сіверському напрямку - лише за минулу добу там було 16 боєзіткнень. За її словами, на цьому напрямку було раніше порівняно спокійно, ворог не проводив активних штурмових дій.

"А 14 грудня почалася активізація ворога на цьому напрямку – 55 боєзіткнень. Це пов’язано з тим, що до цього росіяни мали багато невдач на цьому напрямку і була зміна командування противника і, вочевидь, новий командувач вирішив показати. що він може досягнути якихось результатів поруч зі Сіверськом, однак зазнав невдач. Зокрема, 14 грудня ворог втратив 400 осіб вбитими та пораненими, було знищено 3 танки, 12 бойових броньованих машин і три РСЗО "Град"", - розповіла Бобовнікова.

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Речниця ОТУ "Луганськ" також розповіла, що на сьогодні залишається загроза захоплення ворогом Торецька, бо штурмові дії не припиняються.

"Для них це важливе місто, зокрема, з медійної та психологічної точки зору. Там точаться важкі міські бої – це один з найважчих типів бою у військовій тактиці, бо військовослужбовці мають бути постійно уважними, знаходитися в напрузі. Проте ворог і там втрачає велику кількість особового складу – вони просто закидають нас м’ясом і намагаються таким чином прорвати нашу оборону і захопити місто", - додала вона.

Бобовнікова зазначила, що біля Часового Яру ворожі штурми продовжуються, ворог досі накопичує свої ресурси і підводить особовий склад на передові позиції.

"Вони перелазять через трубу каналу Сіверський Донець- Донбас. В цій трубі вони роблять схованки, а також ховаються в підвалах, в зруйнованих будинках і накопичуються, щоб проводити штурм, але їх виявляють і знищують", - сказала вона.

За її словами, ворог під прикриттям поганої погоди, оскільки дронам важко працювати, активізував саме піхотні атаки, бо їм особовий склад не шкода.

Війна в Україні - ситуація у Торецьку

Як відомо, наприкінці листопада 2024 року, тимчасовим виконувачем обов'язків командувача угруповання військ "Південь" російським військовим командуванням було призначено генерал-лейтенанта Олександра Санчика. До нього – з травня 2024 року тут керував росіянин Геннадій Анашкін.

Як повідомляв УНІАН, ще тиждень тому військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке в ефірі Радіо Свобода зазначав, що у росіян є повільне поетапне просування у Торецьку. За його словами, майже дві третини міста під контролем Росії, хоча були спроби українського контрнаступу.

Раніше речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова зазначала, що в Торецьку боротьба йде буквально за кожен під’їзд, за кожен поверх. За якесь найменше просування ворог платить величезну ціну своїм особовим складом - буквально за день вони втрачають до 100 осіб.

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