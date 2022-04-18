Окупанти продовжують примусове вивезення громадян у бік Росії.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська депортували з заблокованого міста увесь медичний персонал.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Зараз у місті не можна ані отримати негайну медичну допомогу, ані будь-яку фахову консультацію.

"Усіх лікарів разом з медичним персоналом було депортовано до Донецька, тому у місті немає ані лікарів, ані лікарень. Фактично неможливо отримати консультацію, не кажучи про якісну, навіть про неякісну медичну допомогу", - розповів він.

За його словами, окупанти продовжують примусове вивезення громадян у бік Росії.

Фільтраційні табори розставили по чотири боки міста. Водночас, зазначив Андрющенко, є тенденції вивезення людей з центральних районів Маріуполя.

Внаслідок терору рашистів загинули понад 22 тисячі громадян. Однак ця кількість зростатиме через відсутність медичної допомоги, додав Андрющенко.

Що передувало

16 квітня Міноборони РФ знову в ультимативному тоні закликало оборонців Маріуполя скласти зброю. Для цього росіяни вимагали припинити будь-які бойові дії з 06:00 17 квітня.

Усім, хто складе зброю, нібито гарантують збереження життя.

За задумом Росії, початок режиму тиші між сторонами позначиться підняттям прапорів по всьому периметру "Азовсталі": з російського боку – червоних, з українського – білих.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство українських військових у Маріуполі означатиме припинення переговорів між обома країнами.

На думку американських військових, нова фаза війни в Україні розпочнеться вже найближчими днями.

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