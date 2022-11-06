На його думку, звільнення півдня може відбуватися через Запорізьку область.

Російські окупанти готуються до можливого форсування Дніпра українськими захисниками, однак ЗСУ можуть відмовитись від такого плану.

Військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо" додав, що у загарбників почнуться серйозні проблеми, якщо вони покинуть правий берег Херсонської області.

"У росіян будуть серйозні проблеми на півдні після того, як вони залишать правобережну частину Херсонщини. Вони зараз формують на Лівобережжі декілька ліній оборони для того, щоб саме нівелювати можливості ЗСУ по форсуванню Дніпра", - пояснив він.

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Експерт впевнений, що ЗСУ цього не робитимуть і вся підготовка окупантів марна.

"Звільнення півдня буде відбуватися через Запорізьку область. Росіяни розглядають сценарій з форсуванням і не можуть зменшити свою присутність на лівому березі. Якщо не буде цих ліній оборони, то на 100% ЗСУ зможуть форсувати Дніпро. Пікантність ситуації в тому, що лівобережжя Херсонщини - ще більш відкрита площа, ніж правобережжя. Їх позиції, як на долоні. На мою думку, найцікавіше щодо звільнення півдня буде відбуватися у Запорізькій області", - підсумував Коваленко.

Ситуація у Херсонській області

3 листопада з будівлі окупованої облдержадміністрації в Херсонській області зник російський прапор. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував це: "Напевно, скоро в Херсоні буде щось цікаве відбуватися".

Військовий експерт Віктор Ягун пояснив, що заявами про підготовку втечі з Херсона рашисти намагаються спровокувати українських захисників на необдуманий та імпульсивний контрнаступ.

Західний чиновник у розмові зі ЗМІ заявив, що росіяни готові покинути Херсон, оскільки сподіваються на природний оборонний рубіж у вигляді Дніпра. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) впевнені, що рашисти ще не визначилися, чи варто боротися за місто.

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