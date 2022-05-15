Багато з них вже працюють на передовій.

Америка передала Збройним силам України гаубиці М-777, які передбачались в рамках пакету допомоги на суму 800 млн доларів США.

Про це повідомляє у Twitter Посольства США в Україні.

"Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій", - зазначено у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, про військову допомогу США Україні на 800 млн доларів повідомили ЗМІ у квітні. CNN зазначало, що про підготовку нового пакету допомоги стало відомо через тиждень після того, як адміністрація президент США Джо Байдена надала дозвіл на виділення 800 млн дол. на безпекову допомогу. До складу цієї партії озброєння вперше з початку російського вторгнення включили артилерійські системи і контрбатарейні радари.

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