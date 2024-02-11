Українські захисники міцно тримають оборону і завдають противнику втрат.

Протягом минулої доби, 10 лютого, на фронті між українськими військами та російськими загарбниками відбулося 98 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога в районах населених пунктів Терни, південно-східніше - Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснили 14 атак в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, але успіху не мали.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області", - розповіли у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку бої велись в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 35 атак. Ще дві спроби штурму стримали в районі Водяного Донецької області на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку росіяни здійснили 2 безуспішні атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Водночас на Херсонському напрямку ЗСУ продовжують утримувати позицій та відбивати штурми окупаційних військ. Минулої доби ворог здійснив 2 атаки, але успіху не мав.

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби, 10 лютого, українські війська ліквідували 930 російських загарбників на фронті. Загальні втрати Росії у війні вже становлять 395 200 осіб.

У ніч на 11 лютого російські окупаційні війська атакували Україну, запустивши 45 ударних дронів типу "Shahed-136/131". Сили ППО змогли збити 40 з них у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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