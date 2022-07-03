Внаслідок обстрілу знищено один будинок, ще шість зазнали пошкоджень різного ступеню.

Дві людини загинули і три отримали поранення внаслідок після обстрілу росіянами Добропілля в Донецькій області.

Серед поранених є двоє дітей - 4 і 7 років, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок обстрілу знищено один будинок, ще шість зазнали пошкоджень різного ступеню.

Зазначається, що цей обстріл - черговий злочин проти цивільних з боку Росії, яка несе смерть і руйнування.

"Росіяни точно знають, що б'ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувалися законів і звичаїв ведення війни, і ніколи не будуть. Єдиний розумний вихід у цій ситуації – евакуюватися! Евакуація рятує життя!", - підкреслили в Донецькій ОВА.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Смерч". На щастя, снаряди не розірвалися.

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