З'явилися фото та відео наслідків ракетного обстрілу Миколаєва вранці 14 липня.
Знімки та відеозаписи опублікувало головне управління ДСНС у Миколаївській області.
"Вранці 14 липня Миколаїв та Баштанка вчергове піддалися ворожому обстрілу. Окупанти знову цілили по цивільних: є попадання в навчальні заклади, об'єкти інфраструктури, а також в житловий будинок", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у Миколаєві внаслідок обстрілу зафіксовано часткові руйнування готелю та освітніх установ. Інформація про постраждалих уточнюється.
Оновлено. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував фото однієї зі шкіл, які постраждали вранці у Миколаєві.
"В одній школі повністю збудовано частину будівлі, в іншій - вибито вікна, двері, пошкоджено дах та фасад", - повідомив він.
За словами Сєнкевича, крім навчальних закладів пошкоджено будинки приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.
Крім того, в мережі з'явилося відео подвійного "прильоту" вранці однією зі шкіл Миколаєва.
Ракетний обстріл Миколаєва 14 липня: що відомо
Нагадаємо, потужні вибухи прогриміли в Миколаєві у четвер, 14 липня. Всю ніч в місті звучала повітряна тривога. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що російські загарбники вдарили ракетами по цивільних об'єктах.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що відомо про одного пораненого, жертв немає.