Росіяни сподівалися, що їхній наступ стане несподіванкою для українських воїнів та зламає оборону.

15 жовтня російські окупанти продовжили наступ з метою оточення Авдіївки Донецької області. Загарбникам не вдалося досягнути успіхів, але вони можуть найближчим часом активізувати спроби оточити місто.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі й залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, попри те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку.

Водночас аналітики попереджають, що будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.

Відео дня

Український військовий оглядач зазначив, що російські війська проникли на українські фланги навколо Авдіївки та становлять значну загрозу для українських позицій, попри те, що оточення міста найближчим часом навряд чи можливе.

Російські війська зосередили значне угруповання сил у складі підрозділів 15 мотострілецького та 11 стрілецького полків на фронті між Авдіївкою та Донецьком і вже здійснили наступальні дії в цьому районі. Як зазначають російські джерела, батальйони проводять згуртовані напади, масштаби яких перевищують більшість російських чи українських атак на цьому етапі війни.

Це російське угруповання, ймовірно, зможе вести наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, якщо російські командири захочуть понести відносно великі втрати, попри те, що їх буде недостатньо для стрімкого прориву.

Український Генштаб повідомив, що Сили оборони відбили понад 15 російських штурмів біля Авдіївки, а також на північний захід і південний захід від населеного пункту.

Аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження заяв про про просування Росії в цьому районі або геолокаційних відеозаписів будь-яких інших досягнень окупантів

За даними російських джерел, 15 жовтня просування окупантів у цьому районі значно зменшилися порівняно з попередніми днями. Російський військовий блогер визнав, що ЗСУ все ще присутні на Авдіївському коксохімічному заводі після суперечливих заяв Росії про російський контроль над заводом.

Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські сили не досягли бажаного негайного прориву і зіткнулися з великими втратами та, ймовірно, повільнішими, ніж очікувалося, темпами просування.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 12 жовтня заявив, що російські війська вели штурм за підтримки авіації на 10-12 напрямках навколо населеного пункту, тоді як 15 жовтня Генштаб України повідомив, що бої велися лише біля шести населених пунктів.

14 жовтня речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що темпи наступальних дій РФ під Авдіївкою знизилися, а російські війська втратили понад 300 одиниць військової техніки та 3000 чоловік особового складу з моменту активізації наступальних дій у цьому районі 9 жовтня.

Бої за Авдіївку - ось що зараз варто знати

Російські загарбники вже близько тижня продовжують штурм Авдіївки. Але успіхи загарбників є вкрай незначними і коштують агресору великих втрат. Російські "військкори" скаржаться на брак медичного персоналу, аби рятувати недобитих окупантів, та ниють про надто міцні укріплення ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, опублікованими вранці, 16 жовтня, протягом минулої доби на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів марні штурмові дії в районі Авдіївки та ще низки населених пунктів, було відбито понад 15 ворожих атак.

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