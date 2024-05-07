На додачу до постійних проблем з кадрами, Україна також бореться зі зниженням ефективності деяких своїх високоточних засобів.

Україна має проблеми з підтриманням достатньої кількості бійців у війні з Росією. Це може призвести до ще більших проблем у майбутньому, вважає військовий аналітик Майкл Кофман, пише видання Business Insider.

У той час як Росія повільно просувається на сході України, на її шляху опиняється Харків. Питання полягає в тому, чи зможе Україна стабілізувати свої позиції до того, як окупаційна армія потенційно просунеться в напрямку міста цього літа. Кофман прогнозує, що "ситуація з кадрами в Україні, ймовірно, погіршиться, перш ніж покращиться".

Хоча Україна допомгу від США на суму 61 мільярд доларів протягом наступних місяців, країна бореться за збільшення чисельності особового складу на лінії фронту. Це критично важливий аспект, який пакет допомоги не вирішить.

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"Боєприпаси можуть надійти через два тижні, а жива сила – ні", – сказав Кофман.

Україна вже давно бореться з кадровими проблемами, але ситуація погіршилася. На початку цього року український військовослужбовець розповів The Washington Post, що роти в його батальйоні укомплектовані на 35% від нормального рівня. Українське військове керівництво прагне залучити на війну щонайменше 500 тисяч солдатів. Нещодавно було ухвалено новий закон про мобілізацію, а минулого місяця українські законодавці зробили кроки для просування законопроекту, який дозволить служити в армії країни певній частині засуджених.

Кофман зауважив, що на додачу до постійних проблем з кадрами, Україна також бореться зі зниженням ефективності деяких своїх високоточних засобів. За словами експерта, Росія змогла пристосуватися до того, як українські війська використовують ці можливості. Ворог вдається до радіоелектронної боротьби, а також реорганізації командування і управління та логістики.

Однак, нестача особового складу все ще залишається ключовою проблемою для України.

"Загалом, українські сили все ще досить добре справляються з обороною. Проблема в тому, що за чисельністю вони у меншості", – резюмував Кофман.

Війна в Україні: важливі новини

Рівень напруги на Купʼянському напрямку зростає. Таку заяву зробив офіцер 3-ї окремої танкової залізної бригади Володимир Гонтар. За його словами, ворог стягує сили та намагається під час атак визначити ступінь міцності оборони українських позицій.

Загалом від початку доби на фронті відбулося понад 60 бойових зіткнень із противником. Як ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ, тільки на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 18 ворожих атак.

Тим часом Уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міністерством оборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в Збройних силах України – Сил безпілотних систем.

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