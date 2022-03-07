Наразі угруповання збройних сил РФ в Україні приблизно нараховує до 100 тисяч осіб.

За неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

Про це повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, повідомляє НВ.

Він нагадав, що військо загарбника при вторгненні на 24 лютого нараховувало 145 тис. осіб наземної армії. За його словами, йдеться про 110 тисяч солдатів Сухопутних військ і 35 тисяч поліцейських сил ( ОМОН, СОБР, Росгвардія).

Як зазначив Загороднюк, наразі угруповання збройних сил РФ в Україні нараховує до 100 тисяч осіб.

Також колишній глава Міноборони зазначив, що на 6 березня втрати противника оцінюються в 11 тисяч убитими і 30-35 тисяч пораненими.

Раніше повідомлялося, що в бомбардуванні Харкова брали участь військовослужбовці 559-го бомбардувального авіаційного полку 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міноборони РФ).

Вас також можуть зацікавити новини: