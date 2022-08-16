Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.

Ворог завдав ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині.

Про це повідомляє Повітряне командування "Центр" у Facebook.

Удар був завданий з території Білорусі ракетами X-59.

"Сьогодні вдень, 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.

"Особовий склад знаходився в укритті, тому не постраждав", - інформують у командуванні.

Як писав УНІАН, вдень, 16 серпня, мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про серію вибухів за містом під час повітряної тривоги. Міський голова пов’язав атаку рашистів з сьогоднішніми вибухами на військових об’єктах росіян в Криму.

Війна в Україні: актуальні дані

Ввечері, 16 серпня, Генштаб ЗСУ повідомив про успішні відбиття атак окупантів на чотирьох напрямках.

Як і раніше, ворог зосередив увагу на захопленні Донбасу. Наразі бої тривають на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Разом з тим росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 43 900 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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