Він наголосив, що окупанти постійно застосовують "банзай-атаки", які спрямовані на те, щоб прорватися якомога далі.

Росіяни продовжують спроби прорватися у Новопавлівку Дніпропетровської області. Український воєнний з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі зауважив, що нещодавно росіянам все ж вдалося увійти в населений пункт на техніці та залишити там свою піхоту.

Він зазначив, що це "доволі неприємно, але вже не дивує після подібної ситуації на Добропільському напрямку". При цьому військовий зазначив, що це відбувається через "певні проблеми" та особливості сучасної лінії фронту, яка вже давно не є суцільною траншеєю.

"Іноді ті плани дійсно наполеонівські, але, на жаль, навіть таке іноді проскакує", - зазначив він.

Військовий зауважує, що ситуація на цій ділянці більш-менш стабілізована і переважна кількість противника в Новопавлівці знищена.

"Але, як показав досвід Добропільського виступу, зачистка в таких районах має не менш важливе значення, і в підвалах будинків чи інших укриттях, ще можуть знаходитися "потєряшки"", - додає він.

Він також зауважив, що зараз "сірі зони" на на мапах не означають буферну зону, де йдуть бої, як це було раніше – тепер це території, на яких ЗСУ не мають впливу та контролю.

Раніше аналітики DeepState повідомляли про те, що РФ продовжує тиснути в районі Лимана Донецької області. Там зазначили, що хоч Силам оборони й вдалося відносно стабілізувати ситуацію в цьому регіоні, перевага противника у кількості та постійний тиск можуть змінити ситуацію будь-якої миті.

Також Росія близька до захоплення Покровська. Українські військові визнають, що ситуація критична.

Тим часом у Білому домі готують новий документ про припинення війни в Україні і розраховують, що угоду буде досягнуто вже до кінця місяця, або навіть цього тижня.

