Противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Лиман Донецької області по всій сірій зоні. Попри це, останнім часом вдалося відносно стабілізувати ситуацію.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що, серед іншого, вдалося запобігти швидкому проникненню російських загарбників в Лиман. Але перевага противника у кількості та постійний тиск можуть змінити ситуацію будь-якої миті, додають аналітики.

"Також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану. Було здійснено фіксацію та ліквідацію кількох груп в районі цих населених пунктів, а особливо Діброви. Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ (Сил оборони України, – ред.), – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними DeepState, несприятливою є ситуація на схід від Ямполя Донецької області. Там окупанти затягуються в посадки, облаштовують свої позиції та намагаються проникнути в селище. Для цього ворог користується, в тому числ, погіршенням погодних умов.

"В мережі скоро, мабуть, можна буде спостерігати чергову "перемогу" від [російських окупантів] з демонстрацією ганчірок в Ямполі із заявами про "взяття" селища", – заявили аналітики, додавши, що це буде лише черговою акцією "флаговтику".

Війна в Україні: це варто знати

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Еммануелем Макроном. Глава держави заявив, що Україна першою отримає системи SAMP/T нового покоління, які можуть збивати балістику РФ.

Щодо ситуації на фронті, то, за даними DeepState, ворог просунувся у Донецькій та Запорізькій областях. Повідомлялося, що росіяни мали успіх неподалік Гуляйполя.

