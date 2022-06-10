Ворог тримає напоготові 40 крилатих ракет.

У Чорному морі російські окупанти посилили корабельне угруповання ще одним підводним човном.

Про це заявив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Корабельне угруповання Чорноморського флоту рашистів посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Вони продовжують блокувати північно-західну частину Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності один великий десантний корабель", - повідомив Назаров.

Раніше повідомлялося, що небезпека для Одещини та Миколаївщини через ракетні обстріли росіян з човнів в акваторії Чорного моря збільшилась за останню добу.

Якщо кілька днів тому ворог найчастіше застосовував стратегічну авіацію, яка стартувала з території РФ, то зараз найбільша небезпека йде з акваторії Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міжнародній морській організації при ООН заявили, що знешкодження морських мін біля ключових портів України може зайняти місяці, а без цього неможливо зняти блокаду та пустити кораблі.

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