Протягом минулої доби в Куп'янському районі троє людей зазнали поранень, а у Харківському районі двоє чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні.

Вночі ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури у Харкові.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі близько 1:30 ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі. На щастя, без постраждалих", - зазначив він.

Відео дня

Крім того, за словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківщини вздовж лінії кордону з РФ та лінії зіткнення в Харківському, Куп'янському, Дергачівському та Ізюмському районах.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби в Куп'янському районі троє людей зазнали поранень, а у Харківському районі двоє чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні.

Також голова ОВА додав, що мінна небезпека на звільнених від ворога територіях залишається дуже високою.

Так, протягом минулої доби знешкоджено 1 тис. 110 боєприпасів та вибухівок.

"Виявлено в тому числі багато протипіхотних мін "Пелюсток". Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область вже деокупована. Російська армія перебувала там понад п’ять місяців та залишила по собі спустошені села.

Вас також можуть зацікавити новини: