Вночі ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури у Харкові.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Цієї ночі близько 1:30 ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі. На щастя, без постраждалих", - зазначив він.
Крім того, за словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківщини вздовж лінії кордону з РФ та лінії зіткнення в Харківському, Куп'янському, Дергачівському та Ізюмському районах.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби в Куп'янському районі троє людей зазнали поранень, а у Харківському районі двоє чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні.
Також голова ОВА додав, що мінна небезпека на звільнених від ворога територіях залишається дуже високою.
Так, протягом минулої доби знешкоджено 1 тис. 110 боєприпасів та вибухівок.
"Виявлено в тому числі багато протипіхотних мін "Пелюсток". Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними", - наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область вже деокупована. Російська армія перебувала там понад п’ять місяців та залишила по собі спустошені села.