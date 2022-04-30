Сьогодні вночі ворог обстріляв міську лікарню та житлові будинки у Харкові.

Сьогодні вночі, 30 квітня, російські загарбники завдали чергового удару по житлових кварталах, лікарні та промисловій зоні Немишлянського району міста Харкова.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області

Як зазначається, в результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок. В одному з помешкань травмовано чоловіка, власника однієї з квартир. Чоловіка довелося госпіталізувати.

Крім того, як повідомляється, зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на п'ятому поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували.

На щастя загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники знищили вщент село Яковлівка, що на Харківщині. За масштабами руйнувань здається, що населеним пунктом пронісся смерч.

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