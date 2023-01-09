Поранену дівчинку вже відправили на операцію до Харкова.

Росія 9 січня 2023 року завдала потужного ракетного удару по ринку в Шевченковому Харківської області. Атака забрала два життя - загинула 60-річна власниця магазину та жінка-покупець, останній було 50 років.

Як повідомляє "Суспільне", на ринку жінка торгувала м'ясом. Її відкопали з-під завалів, а поранена дитина — онука власниці магазину.

"Софійці 11 років, це онука хазяйки магазину. Ми торгуємо м'ясом, тільки тушу прийняли. Ми завжди понеділками виходимо приймати м'ясо на вівторок. Я не розумію, що відбувається: в голові шум, ноги-руки трусяться, пальці болять. Покупців не було. Це сталося миттєво", — каже продавчиня магазину Ніна Горошко.

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Поранену дівчинку вже відправили на операцію до Харкова. Уламок влучив дитині в шию, неподалік сонної артерії, повідомляє "Суспільне".

Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п'ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм.

Росія атакує Харківську область

Російські загарбники 9 січня завдали ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Харківської області. Ймовірно, гатили з С-300.

Внаслідок російського ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове постраждали семеро мирних громадян, дві жінки загинули.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

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