Супротивники не відмовилися від ударів по українських енергетичних об'єктах, підкреслив очільник Міністерства енергетики.

Триває повномасштабна війна в Україні проти росіян, і супротивники змінили тактику ударів по енергетичних об'єктах.

Окупанти сконцентрували атаки на певних українських областях, як правило, йдеться про промислові регіони, розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. За його словами, вороги таким чином намагаються через енергетику вплинути на економіку.

"Вони не відмовилися від ударів, вони трохи змінили тактику. Вони зараз б'ють по певних регіонах. Тобто вони обирають енергооб'єкти як з передачі електроенергії, так і з генерації в певному регіоні…", - сказав чиновник.

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Увечері 2 березня Генштаб Збройних сил України повідомив, що російські окупанти упродовж минулої доби здійснили по нашій землі 48 авіаударів, один ракетний удар та 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська сторона попереджала, що від супротивника у будь-який момент можна очікувати удару. Наприкінці лютого очільниця прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що РФ посилила розвідку, і є ризик, що країна-агресор готується до завдання нового масованого удару по українській землі.

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