197 дітей загинули та 351 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

В Україні внаслідок російської агресії загинули 197 дітей, понад 350 отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року в результаті збройної агресії Російської Федерації. При цьому 197 дітей загинули та 351 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані не остаточні, оскільки триває робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, у Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській – 16, Житомирській - 15.

Зокрема, в ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території Гостомеля і Бучі Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років з тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

Також стало відомо, що в лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні поблизу селища Дитятки військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько і його неповнолітній син.

Крім того, кількість дітей, які загинули в результаті обстрілу залізничного вокзалу Краматорська, збільшилася до 7. У лікарні померли ще дві дитини.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1 тис.014 навчальних закладів, з них 91 зруйновано повністю.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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