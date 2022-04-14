В Україні внаслідок російської агресії загинули 197 дітей, понад 350 отримали поранення.
Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Понад 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року в результаті збройної агресії Російської Федерації. При цьому 197 дітей загинули та 351 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані не остаточні, оскільки триває робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.
Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, у Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській – 16, Житомирській - 15.
Зокрема, в ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території Гостомеля і Бучі Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років з тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.
Також стало відомо, що в лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні поблизу селища Дитятки військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько і його неповнолітній син.
Крім того, кількість дітей, які загинули в результаті обстрілу залізничного вокзалу Краматорська, збільшилася до 7. У лікарні померли ще дві дитини.
Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1 тис.014 навчальних закладів, з них 91 зруйновано повністю.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.
- 14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.
- 14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.
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