За наказом російського генерала Володимира Кравченка літаки здійснювали ракетні обстріли по нафтобазі в Рівненській області.

Правоохоронці відкрили провадження проти генерал-лейтенанта, командувача 11-ю армією військово-повітряних сил РФ Володимира Кравченка, який віддавав накази бомбити Україну.

Як повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури, під процесуальним керівництвом відомства командувачу 11-ї армії військово-повітряних сил РФ заочно повідомлено про підозру.

Кравченка підозрюють у веденні агресивної війни, умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених представником влади за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків, а також у порушенні законів і звичаїв війни (ч.2 ст. 437, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, генерал-лейтенант, командувач 11-ї армії ВПС РФ в березні цього року віддав накази про бомбардування території України, в тому числі й нафтобаз, розташованих на території Рівненської області.

Надалі зазначені накази командирами нижчої ланки були доведені до пілотів бойових літаків РФ, які вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь), і без перетину повітряного простору України, здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури в Рівненській області.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

26 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.

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