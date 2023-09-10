Світ ще не бачив таких масованих атак дронами, які відбуваються в Україні, підкреслили у Повітряних силах.

У ніч на неділю, 10 вересня, російські дрони-камікадзе атакували Київську область, більшу частину ворожих безпілотників знищила протиповітряна оборона України, і це непоганий результат.

Ворожі дрони були запущені з території РФ і прямували за різними маршрутами, розповів спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. "…атака відбувалася з Курської області, все одно дрони потім розлітаються в повітрі, розосереджуються і летять з різних напрямків", - заявив речник.

Спікер додав, що це "вносить певну динаміку в роботу засобів протиповітряної оборони, працюють і зенітні ракетні війська, і Сили оборони, які мають теж протиповітряну оборону, мобільні вогневі групи, зокрема, і 26 "Шахедів" знищено - навіть із 33, це є непоганий результат роботи протиповітряної оборони".

Ігнат підкреслив, що навіть якщо менше половини дронів ліквідують, буває, 30% - все одно, це є нормальна, успішна робота протиповітряної оборони, тому що світ не бачив ще таких масованих атак.

Важливі новини Київської області - сьогодні це варто знати

Росіяни вночі запустили у напрямку Київської області 33 іранські дрони-камікадзе "Шахед", українські воїни змогли ліквідувати 26 ворожих повітряних цілей.

У Києві та у низці населених пунктів Київської області чули потужні вибухи. У столиці на території кількох районів впали уламки збитих безпілотників. Столична влада повідомила, що постраждала одна особа. Крім того, унаслідок падіння уламків, зокрема, пошкоджено квартиру в багатоповерхівці й машини.

Вас також можуть зацікавити новини: