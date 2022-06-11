У Командуванні закликають не піддаватися паніці і провокаціям.

На Одещині ворог здійснює інформаційні вкиди щодо начебто імовірної біологічної загрози регіону.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"На Одещині ворог продовжує інформаційний деструктив різноманітними вкидами та маніпуляцією свідомості цивільного населення щодо імовірної біологічної загрози регіону чи то через поширення інфекційних хвороб, чи то через провокації військових із руйнуванням проблемних могильників", - зазначається у дописі.

У Командуванні закликали не піддаватися паніці та провокаціям, сприймати інформацію критично і виважено, довіряти лише достовірним офіційним джерелам і силам оборони.

"Ворог намагається загрожувати руйнуванням не тільки інфраструктури, а й стійкості незламного народу", - додали у ОК "Південь".

Раніше в Одеській ОВА розповіли, що російські окупанти поширюють фейк про спалах холери в Одесі та Миколаєві.