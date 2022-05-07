Раніше ворог вдарив по інфраструктурі у Карлівці – постраждалих немає, пожежа ліквідована.

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили над Полтавщиною ворожу ракету.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram-каналі.

"Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо", – зазначив він.

Лунін нагадав, що сьогодні ворог вдарив по інфраструктурі у Карлівці – постраждалих немає, пожежа ліквідована.

"Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік", – уточнив голова ОВА.

Нагадаємо, що у Полтавській області на 8-9 травня збільшили тривалість комендантської години. Так, протягом наступних трьох днів вона триватиме від 21:00 до 07:00.

З наближенням 9 травня, яке є для РФ однією з найважливіших військових дат, всіх українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги. У окупантів немає вагомих перемог на фронті, тому вони здатні посилити терор мирного населення.

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